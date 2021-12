Culle vuote anche a Cetara, solo 8 nascite in tutto il 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Culle vuote anche a Cetara. solo 8 le nascite nel 2021 per il piccolo borgo marinaro della costiera amalfitana. Otto piccoli coccolati da tutta la comunità che spera che le Culle siano molte di piu’ nel 2022. Una nuova nascita è una grande gioia per la famiglia e per la comunità che lo accoglie è un inno alla vita ed un segno di speranza per tutti. Per questo l’amministrazione comunale di Cetara ha voluto donare ai nati nel 2021 un kit di prodotti per la cura dei propri piccoli , la lettera di benvenuto del sindaco, un libro del progetto nati per leggere , un bavaglino ed un voucher per una serata presso il teatro comunale di Cetara. Anima dell’iniziativa è stato il dottore Alfonso Demma, pediatra di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021)8 lenelper il piccolo borgo marinaro della costiera amalfitana. Otto piccoli coccolati da tutta la comunità che spera che lesiano molte di piu’ nel 2022. Una nuova nascita è una grande gioia per la famiglia e per la comunità che lo accoglie è un inno alla vita ed un segno di speranza per tutti. Per questo l’amministrazione comunale diha voluto donare ai nati nelun kit di prodotti per la cura dei propri piccoli , la lettera di benvenuto del sindaco, un libro del progetto nati per leggere , un bavaglino ed un voucher per una serata presso il teatro comunale di. Anima dell’iniziativa è stato il dottore Alfonso Demma, pediatra di ...

