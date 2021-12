Covid | il governo a Regioni e Comuni | “Elevata velocità di trasmissione del virus | rafforzare le misure di assistenza in territorio e ospedali”

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione di tutte leorganizzative atte a fronteggiare, nelle prossime settimane, un eventuale incremento anche sostenuto della domanda disanitaria legata all’infezione”. Ilavverte gli enti locali: la variante Omicron causerà a breve un’impennata dei nuovi ricoveri per. E gli– con la medicina di– si dovranno far trovare pronti. “L’Italia si trova in fase epidemica acuta, caratterizzata da un’didelnella maggior parte del Paese”, è la premessa della nuova circolare inoltrata adal ministero della Salute, firmata dal direttore ...

E ilinterviene: il prossimo 23 dicembre si riunirà la cabina di regia per valutare ... Considerando gli altri Paesi, 'è chiaro come l'introduzione della certificazione verde- 19 in ...E Draghi resti ale stato di emergenza: la partita del Colle dietro al pressing sulla prorogaSecondo il comitato Sage prima di Natale c'è bisogno che il Governo britannico adotti severe misure restrittive almeno per due settimane in modo da fermare i contagi derivanti dalla variante Omicron, ...Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germania, anche la Danimarca: l'Europa corre ai ripari. Il Covid - con Omicron in testa - continua la sua marcia inesorabile. Muta e spaventa. Si cerca di ...