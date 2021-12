Auto contro un albero | morte due sorelle

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono Antonella e Lorena Flores Chevez le duestamattina nel grave incidente d'in via Cilicia a Roma. Le giovani, 23 e 19 anni, erano a bordo di una Peugeot 307 che è finitaun

Secondo una prima ricostruzione la 23enne alla guida di una Peugeot 307 avrebbero perso il controllo dell'finendoun albero a bordo strada. Ancora da accertare le cause dello scontro. La ...Inun albero Antonella - madrina dell'ultimo carnevale boliviano a Roma - era laureata in Economica e commercio mentre la sorella più piccola stava studiando all'università nella stessa ...Sono Antonella e Lorena Flores Chevez le vittime del tragico incidente, figlie del giornalista boliviano Luis Flores. Il post del padre: “Riposino in pace... le mie figlie divine” ...CASCINA. Uno schianto nella notte su una strada da primato degli incidenti che siano mortali o con una ricca sequenza di feriti. È ancora l’Arnaccio con il suo dirizzone stretto tra il corso d’acqua g ...