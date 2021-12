Artigiane del futuro e designer con un corso nel Salernitano (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Tornate in Campania dopo esperienze lavorative lontano dalla loro regione. Obiettivo, inseguire il sogno di realizzarsi professionalmente vicino casa. È la storia di Marianna Capuano e Serena Trapanese, giovani donne che si candidano ad essere Artigiane del futuro con la scuola di specializzazione lanciata da Medaarch per diventare ”designer esperto in fabbricazione digitale”. Capuano e Trapanese sono già Artigiane e gestiscono un loro spazio all’interno dell’incubatore Centro di artigianato digitale di Cava de’ Tirreni (Salerno). ”Ma grazie a questo corso, vogliamo applicare le nuove tecnologie per migliorare e perfezionare il nostro lavoro” dicono. Due storie diverse quelle di Marianna e Serena, partite da Cava de’ Tirreni e ritornate dopo tempo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Tornate in Campania dopo esperienze lavorative lontano dalla loro regione. Obiettivo, inseguire il sogno di realizzarsi professionalmente vicino casa. È la storia di Marianna Capuano e Serena Trapanese, giovani donne che si candidano ad esseredelcon la scuola di specializzazione lanciata da Medaarch per diventare ”esperto in fabbricazione digitale”. Capuano e Trapanese sono giàe gestiscono un loro spazio all’interno dell’incubatore Centro di artigianato digitale di Cava de’ Tirreni (Salerno). ”Ma grazie a questo, vogliamo applicare le nuove tecnologie per migliorare e perfezionare il nostro lavoro” dicono. Due storie diverse quelle di Marianna e Serena, partite da Cava de’ Tirreni e ritornate dopo tempo ...

Advertising

anteprima24 : ** Artigiane del #Futuro e #Designer con un #Corso nel Salernitano ** - CuoreEconomico : RT @ESG89_Group: Il caro-commodities non energetiche pesa per ben 278 milioni di euro sulle micro e piccole imprese liguri del settore dell… - ESG89_Group : Il caro-commodities non energetiche pesa per ben 278 milioni di euro sulle micro e piccole imprese liguri del setto… - Valeria76ad : RT @CLVeneto: Veneto: da @RegioneVeneto e Camera di Commercio di Venezia Rovigo contributi alle imprese artigiane e del settore secondario… - veneto_ : RT @CLVeneto: Veneto: da @RegioneVeneto e Camera di Commercio di Venezia Rovigo contributi alle imprese artigiane e del settore secondario… -