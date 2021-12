Tre operai sono morti nel crollo di una gru a Torino (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Tre operai sono morti nel crollo di una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a Torino. Gli uomini coinvolti erano rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura #18dicembre 11:00 pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021 Almeno tre passanti sono rimasti feriti. Il crollo è avvenuto poco prima delle 10. La gru, per motivi ancora da accertare, ha ceduto durante l'allestimento del cantiere ed è collassata su un ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Treneldi una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a. Gli uomini coinvolti erano rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. #gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei trerimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura #18dicembre 11:00 pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021 Almeno tre passantirimasti feriti. Ilè avvenuto poco prima delle 10. La gru, per motivi ancora da accertare, ha ceduto durante l'allestimento del cantiere ed è collassata su un ...

emergenzavvf : ?? #Torino, intervento dei #vigilidelfuoco alle 10 in via Genova per una gru da cantiere caduta su un palazzo di se… - fattoquotidiano : Caterpillar chiude a Jesi, gli operai in presidio dopo l’annuncio. “Solo capitalismo estremo. L’azienda è sana e si… - 73af33757472423 : RT @Tg3web: Gravissimo incidente sul lavoro a Torino. La gru di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo ha ceduto improvvisamente… - peppesava : RT @Ragusanews: Crolla gru a Torino, morti tre operai. Feriti tre passanti - pepmusicdream : RT @cicciorosina: tre operai morti a torino ma per fortuna lo sciopero è fallito, amazon consegna regolarmente e gli idraulici fanno le fat… -