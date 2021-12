The Voice Senior, Gigi D'Alessio nella bufera: "Vorrei sprofondare" (Di sabato 18 dicembre 2021) nella serata di ieri è andata in onda un'altra puntata di "The Voice Senior", condotta come di consueto da Antonella Clerici. Il talent show anche questa volta non ha deluso le aspettative dei telespettatori, e l'intero pubblico ha espresso parole bellissime per questo programma, che si è guadagnato tantissime parole di apprezzamento tra gli utenti social. Convincono tutti: Antonella Clerici, i coach, e la formula del programma. Ieri, però, tutti i giudici si sono scagliati contro Gigi D'Alessio. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Tra i concorrenti in gara ieri c'era anche la moglie di Alvaro Vitali, alias Pierino, Stefania Corona, che ha cantato la canzone di Anastacia, "I'm Outta Love". I giudici non erano per niente entusiasti della sua performance, al punto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021)serata di ieri è andata in onda un'altra puntata di "The", condotta come di consueto da AntoClerici. Il talent show anche questa volta non ha deluso le aspettative dei telespettatori, e l'intero pubblico ha espresso parole bellissime per questo programma, che si è guadagnato tantissime parole di apprezzamento tra gli utenti social. Convincono tutti: AntoClerici, i coach, e la formula del programma. Ieri, però, tutti i giudici si sono scagliati controD'. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Tra i concorrenti in gara ieri c'era anche la moglie di Alvaro Vitali, alias Pierino, Stefania Corona, che ha cantato la canzone di Anastacia, "I'm Outta Love". I giudici non erano per niente entusiasti della sua performance, al punto ...

