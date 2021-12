“Teatro & Canzoni 2.0 – Storie in canzoni e monologhi” (Di sabato 18 dicembre 2021) di Gaetano Del Gaiso Oggi, alle ore 20:30, al Piccolo Teatro Portacatena di Salerno, avrà luogo la première dello spettacolo di musica e Teatro , nato dal fortunato incontro fra Sergio Mari e il Piervito Grisù con l’intento di far convergere due mondi apparentemente distanti per età e cultura artistica. Piervito Grisù è una presenza ampiamente affermata sulla scena hip-hop e raggae del nostro Sud Italia. Con sulle spalle collaborazioni importanti come quelle con i 99 Posse, i Sud Sound System ed Anthony Johnson, interventi di prestigio come quelli in apertura dei concerti del world music artist Enzo Avitabile, del rapper J-ax, del tombettista augustino Roy Paci e del cantautore francese di origini spagnole Manu Chao, da sempre, Grisù si occupa d’indagare, coi suoi testi, le questioni più pregnanti della nostra società. Caratteristica, questa, che ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) di Gaetano Del Gaiso Oggi, alle ore 20:30, al PiccoloPortacatena di Salerno, avrà luogo la première dello spettacolo di musica e, nato dal fortunato incontro fra Sergio Mari e il Piervito Grisù con l’intento di far convergere due mondi apparentemente distanti per età e cultura artistica. Piervito Grisù è una presenza ampiamente affermata sulla scena hip-hop e raggae del nostro Sud Italia. Con sulle spalle collaborazioni importanti come quelle con i 99 Posse, i Sud Sound System ed Anthony Johnson, interventi di prestigio come quelli in apertura dei concerti del world music artist Enzo Avitabile, del rapper J-ax, del tombettista augustino Roy Paci e del cantautore francese di origini spagnole Manu Chao, da sempre, Grisù si occupa d’indagare, coi suoi testi, le questioni più pregnanti della nostra società. Caratteristica, questa, che ...

