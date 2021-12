Spalletti: “Non accetto il giochino delle scuse, ho un messaggio per gli infortunati” (Di sabato 18 dicembre 2021) Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Di seguito tutte le dichiarazioni evidenziate della nostra redazione: “Quello che abbiamo a disposizione con quelli che ci sono ci consente di poter vincere questa partita. Noi andiamo a giocarla con l’obiettivo di portare a casa tre punti”. “Non accetto questo giochino degli infortuni, delle assenze. In questi momenti c’è bisogno di far parlare gli esempi, la corsa, il cuore ed il coraggio. Noi abbiamo una rosa che domani ci consente di avere a disposizione sedici o diciassette calciatori. Sono sufficienti per giocare le partite contro chiunque. “A chi ha avuto problemi dico: ‘Non preoccuparti dei minuti che avresti potuto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Di seguito tutte le dichiarazioni evidenziate della nostra redazione: “Quello che abbiamo a disposizione con quelli che ci sono ci consente di poter vincere questa partita. Noi andiamo a giocarla con l’obiettivo di portare a casa tre punti”. “Nonquestodegli infortuni,assenze. In questi momenti c’è bisogno di far parlare gli esempi, la corsa, il cuore ed il coraggio. Noi abbiamo una rosa che domani ci consente di avere a disposizione sedici o diciassette calciatori. Sono sufficienti per giocare le partite contro chiunque. “A chi ha avuto problemi dico: ‘Non preoccuparti dei minuti che avresti potuto ...

