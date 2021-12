Scuole chiuse, il Comitato Genitori diffida il Comune: “Ordinanza da annullare” (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIl Comitato ‘Genitori per la scuola Benevento’ diffida il Comune e in particolare il sindaco Clemente Mastella a revocare l’Ordinanza con cui questa mattina è stata disposta la chiusura delle Scuole del capoluogo a partire da lunedì prossimo. Di seguito il testo dell’Ordinanza: “Il Comitato Genitori per la Scuola Benevento, letta l’Ordinanza Sindacale n. Prot 144263 emanata in data odierna, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica delle Scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal giorno 20.12 al 22.12.2021, PREMESSO CHE – L’Ordinanza Sindacale de quo richiama comunicazioni ASL dalle quali si evidenzierebbe un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIlper la scuola Benevento’ile in particolare il sindaco Clemente Mastella a revocare l’con cui questa mattina è stata disposta la chiusura delledel capoluogo a partire da lunedì prossimo. Di seguito il testo dell’: “Ilper la Scuola Benevento, letta l’Sindacale n. Prot 144263 emanata in data odierna, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica delledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal giorno 20.12 al 22.12.2021, PREMESSO CHE – L’Sindacale de quo richiama comunicazioni ASL dalle quali si evidenzierebbe un ...

