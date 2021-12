Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' - TV7Benevento : Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4°... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' - apetrazzuolo : Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci CdM

... che in occasione delle gare maschili in Italia della Coppa del Mondo diconcede la ribalta di un canale generalista anche alle donne pur impegnate in Francia, ed inoltre sul canale tematico ...L'azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.41.71 anche la discesa di val d'Isere, terzo successo stagionale in serie su tre gare e settimo consecutivo nelle libere a cui ha partecipato. Per lei, in una gara ...Santa Cristina, 18 dic. -Bryce Bennett vince a sorpresa la discesa libera di Coppa del Mondo della Val Gardena. Lo statunitense si impone con il tempo di 2'02"4 ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante maschile in Alta Badia 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.