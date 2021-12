Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4° (2) (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Per l'Italia ottima prova anche di Mattia Casse che, sceso con il pettorale 34, si è inserito in settima posizione con il crono di 2'03"03 facendo retrocedere Innerhofer (2'03"63) in quindicesima piazza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Per l'Italia ottima prova anche di Mattia Casse che, sceso con il pettorale 34, si è inserito in settima posizione con il crono di 2'03"03 facendo retrocedere Innerhofer (2'03"63) in quindicesima piazza.

Advertising

TV7Benevento : Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4° (2)... - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' - TV7Benevento : Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4°... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Cdm, Goggia: 'In questa vittoria ci ho messo il cuore' -