Sampdoria Venezia, i convocati di D'Aversa: quattro assenti per i blucerchiati (Di sabato 18 dicembre 2021) L'allenatore della Sampdoria D'Aversa ha reso nota la lista dei convocati per il Venezia Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro il Venezia. Out Mohamed Ihattaren e gli infortunati Ronaldo Vieira, Mikkel Damsgaard ed Ernesto Torregrossa. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

