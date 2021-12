Retrogaming | corse in 3D su Mario Kart 64

Leggi su tuttotek

(Di sabato 18 dicembre 2021) I motori rombano ancora, e questa volta in 3D, nel circuito delgrazie a64 ed ai suoi folli piloti Quando si parla di videogiochi diilspunta come il prezzemolo, basti pensare al mitico Out Run di SEGA oppure F – Zero di Nintendo, ma è altrettanto vero che nessun videogiocatore che si rispetti mancherà di citare un titolo come64 o gli altri suoi capitoli! Siamo nelle terre del Sol Levante in un freddo dicembre del 1996, il Natale è già alle porte, il caro Nintendone è ben piazzato nelle case dei videogiocatori nipponici, tutti impazziscono per la prima avventura tridimensionale del nostro caro idraulico, ma c’è una novità che li lascerà a bocca aperta. Dopo una parentesi, quasi da mal di testa a dire il vero, ...