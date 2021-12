Ordinanza anti-Covid a Fiumicino, i ristoranti restano aperti (Di sabato 18 dicembre 2021) Fiumicino – Non chiuderanno a Natale i ristoranti di Fiumicino, dove un’Ordinanza emanata dal sindaco Esterino Montino ha vietato mercati, mercatini e manifestazioni pubbliche e private (leggi qui). La nuova stretta, resa necessaria dall’aumento dei casi di Covid-19 in città (leggi qui) e che sarà in vigore dal 19 dicembre al 9 gennaio, non riguarderà infatti le attività di ristorazione del territorio, che potranno rimanere aperte. Tuttavia, si legge nel documento firmato nella mattinata di sabato 18 dicembre, i gestori dei ristoranti dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme attualmente in vigore: solo così potrà essere garantito a tutti, lavoratori e clienti, un Natale in sicurezza. In particolare, i titolari delle attività di ristorazione dovranno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021)– Non chiuderanno a Natale i ristordi, dove un’emanata dal sindaco Esterino Montino ha vietato mercati, mercatini e manifestazioni pubbliche e private (leggi qui). La nuova stretta, resa necessaria dall’aumento dei casi di-19 in città (leggi qui) e che sarà in vigore dal 19 dicembre al 9 gennaio, non riguarderà infatti le attività di ristorazione del territorio, che potranno rimanere aperte. Tuttavia, si legge nel documento firmato nella mattinata di sabato 18 dicembre, i gestori dei ristordovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme attualmente in vigore: solo così potrà essere garto a tutti, lavoratori e clienti, un Natale in sicurezza. In particolare, i titolari delle attività di ristorazione dovranno ...

