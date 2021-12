Operaia di Melfi muore investita da un bus dopo il turno di notte

(Di sabato 18 dicembre 2021) È morta all’ospedale San Carlo di Potenza Rossella Mastromartino,di 36 anni,stamani da un autobusaver finito ildellain un’azienda della zona industriale di(Potenza). La donna era stata trasferita con un’eliambulanza del 118 “Basilicata soccorso” nell’ospedale potentino, dove è deceduta a causa della gravità delle ferite riportate nell’incidente. “Sono anni che denunciamo e segnaliamo a tutti gli enti competenti e alle istituzioni regionali le condizioni di pericolo giornaliero che i lavoratori dell’area industriale di(Potenza) patiscono”, ha dichiarato la Fiom Cgil Basilicata. I rappresentanti sindacali della Fiom chiedono “di intervenire urgentemente” per “mettere in sicurezza tutta l’area industriale e tutta ...

Advertising

VitoBardi : Il mio pensiero e le mie preghiere per la famiglia di Rossella, la giovane operaia che ha perso la vita oggi, dopo… - BasilicataNot : Operaia investita a Melfi, Bardi: - VivMilano : RT @SassiLive: OPERAIA INVESTITA A MELFI, BARDI: “ILLUMINARE AREA, HANNO RAGIONE I SINDACATI” - Trmtv : Operaia investita a Melfi, Uil: incidente annunciato - ivl24_it : Operaia investita a Melfi, Bardi: ‘illuminare area, hanno ragione i sindacati’ -

Ultime Notizie dalla rete : Operaia Melfi

Un'di 36 anni questa mattina è stata investita da un pullman nell'area industriale di San Nicola di, in provincia di Potenza, mentre usciva dalla fabbrica dopo il turno di notte. La donna, ..."Il mio pensiero va alla lavoratrice investita stamattina a(Potenza) e attualmente ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza". Lo ha scritto, in una nota diffusa dall'ufficio stampa, il Presidente della Regione Basilicata, Vito ...(ANSA) - POTENZA, 18 DIC - E' morta in serata nell'ospedale San Carlo di Potenza, Rossella Mastromartino, operaia di 36 anni, investita stamani da un autobus dopo aver finito il turno della notte in ...La vittima è Rossella Mastromartino, 36 anni. La denuncia dei sindacati: "Sono anni che denunciamo scarsa illuminazione" ...