M. Night Shyamalan: svela l'idea ambiziosa per il suo prossimo film (Di sabato 18 dicembre 2021) M. Night Shyamalan sta accarezzando un'idea ambiziosa per Knock on the Cabin, il suo prossimo film dopo Old. I suoi fan sono abituati alle frequenti sperimentazioni narrative e formali di M. Night Shyamalan. Questa volta, però, per il suo prossimo film, che si intitola Knock on the Cabin, il regista vorrebbe farla davvero grossa! Nel corso di un'intervista con JoBlo durante il tour promozionale della nuova stagione di Servant - disponibile su AppleTV+ - M. Night Shyamalan ha dichiarato di voler girare Knock on the Cabin - il suo nuovo film - in un unico piano sequenza. Il virtuosismo del filmmaker americano, quindi, raggiungerebbe così il suo culmine. A ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) M.sta accarezzando un'per Knock on the Cabin, il suodopo Old. I suoi fan sono abituati alle frequenti sperimentazioni narrative e formali di M.. Questa volta, però, per il suo, che si intitola Knock on the Cabin, il regista vorrebbe farla davvero grossa! Nel corso di un'intervista con JoBlo durante il tour promozionale della nuova stagione di Servant - disponibile su AppleTV+ - M.ha dichiarato di voler girare Knock on the Cabin - il suo nuovo- in un unico piano sequenza. Il virtuosismo delmaker americano, quindi, raggiungerebbe così il suo culmine. A ...

