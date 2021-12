Advertising

HuffPostItalia : Lo strike di Draghi sul Recovery (ma ora i soldi vanno spesi) -

Ultime Notizie dalla rete : strike Draghi

L'HuffPost

David versus Goliath, or Marioversus bureaucracy. Not even the celebrated (and experienced) Prime Minister seems to break ... on the other, the hungerpromoted... Rather than budget ...Peraltro, è singolare come figura, perché viene portata a incontrare, il Papa, Macron, tutti ... ai movimenti per il "birth" (lo sciopero delle nascite), ai reali inglesi che si scusano ...Centrati gli obiettivi, la richiesta di pagamento all'Ue della prima rata da 24,1 miliardi per fine anno. Missione finita per il premier?Giusto per andare in questa direzione, Draghi ha istituito presso il Mef (Ministero dell’economia) un “comitato scientifico” alla spending review. 'Sabato 4 dicembre giornata di mobilitazione nazional ...