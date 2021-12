LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: avanza Laurent, eliminate Monsorno e Brocard; tra poco gli uomini (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 Tra 10 minuti, circa, è previsto l’inizio delle qualifiche maschili. 09.47 avanza invece Greta Laurent con il quattordicesimo tempo. 09.45 Nicole Monsorno chiude 35esima, a +0.70 dal tempo registrato dalla russa Matsokina, un vero peccato. Elisa Brocard 56esima. 09.43 Nessun cambiamento, Matsokina conserva l’ultimo posto disponibile per la fase finale. 09.40 Partite tutte le atlete, vediamo se ci sarà qualche cambiamento di posizione in classifica tra le prime 30. 09.39 Al momento è a rischio la russa Hristina Matsokina, 30esima con 2:37.55. 09.38 Jonna Sundling, Lena Quintin, Eva Urevc, Magni Smedaas, Mathilde Myhrvold, Anamarija Lampic, Hailey Swirbul, Laurien Van der Graaff, Kristine Stavaas Skistad e Julia Kern le prime 10. 09.36 E ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.50 Tra 10 minuti, circa, è previsto l’inizio delle qualifiche maschili. 09.47invece Gretacon il quattordicesimo tempo. 09.45 Nicolechiude 35esima, a +0.70 dal tempo registrato dalla russa Matsokina, un vero peccato. Elisa56esima. 09.43 Nessun cambiamento, Matsokina conserva l’ultimo posto disponibile per la fase finale. 09.40 Partite tutte le atlete, vediamo se ci sarà qualche cambiamento di posizione in classifica tra le prime 30. 09.39 Al momento è a rischio la russa Hristina Matsokina, 30esima con 2:37.55. 09.38 Jonna Sundling, Lena Quintin, Eva Urevc, Magni Smedaas, Mathilde Myhrvold, Anamarija Lampic, Hailey Swirbul, Laurien Van der Graaff, Kristine Stavaas Skistad e Julia Kern le prime 10. 09.36 E ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: pettorali di partenza. Sofia Goggia n.7: via alle 10.30 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del primato in classifica, assente Mikaela S… -