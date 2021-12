Lewandowski chiude l' anno con gol e record | scavalcato Gerd Müller

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unspeciale in casa Bayern. Anche se non ha portato in dote il Pallone d'oro. Robertha chiuso ieri il suo 2021. Lo ha fatto nello stesso modo in cui lo aveva aperto il 3 gennaio: ...

La Gazzetta dello Sport

Se si sommano anche le partite che ha disputato in nazionale,nel 2021 arriva a 59 gare, condite da 69 reti. Tanto gli è bastato, oltre a stabilire il nuovo record di gol in un anno ...Con quello al Wolfsburgil 2021 con 69 goal siglati nell'anno solare , di cui 43 in Bundesliga : una rete, quella di ieri, che gli ha permesso di superare ancora una volta il ...Nel 2021 il polacco del Bayern ha segnato 43 volte in 34 partite del campionato tedesco, mai nessuno era arrivato a tanto. Ma la sfida contro il Wolfsburg è stata speciale anche per l'assist man Thoma ...Bayern inarrestabile, poker al Wolfsburg: Muller apre, Lewandowski chiude la festa. vedi letture. Quinto successo consecutivo in campionato per il Bayern Monaco. In classifica, i campioni in carica vo ...