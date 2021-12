Leone Rosso | le iniziative a favore della natalità

(Di sabato 18 dicembre 2021) “In un anno nel quale i dati Istat hanno registrato il record negativo dinel nostro Paese dai tempi dell'unità d'Italia, come azienda cerchiamo di lavorare per combattere questa piaga con piccoli gesti”-così si esprime Cesare Marques, CEO di, cooperativa che si occupa di assistenza psicologica a bambini, mamme, anziani, disabili, servizi sociali; ogni anno organizza nuoveper i dipendenti. “Solo così facendo si potrebbe restituire quella fiducia di cui i giovani hanno bisogno per affrontare le sfide che una maternità presenta”. A un anno dall'avvio del progetto di" Leoni per la vita" la cooperativaè orgogliosa di prorogare nuovamente il suo impegno a sostegno delle socie e dei soci per tutto il 2022. “E' con gioia che annunciamo che in ...

Advertising

VGIFRA : Stemma dei #FADDA. @fadda Arma: d’azzurro, alla gemella in sbarra di rosso, al leone rampante d’oro frammesso tra l… - VGIFRA : Stemma dei #PROVINI. @provini Arma: d’azzurro, al leone rampante d'oro, tenente con la branca destra un crescente m… - CercaVino : Donatella Cinelli Colombini Leone Rosso Orcia 2018 75 cl: €8,40 @ Svinando -

Ultime Notizie dalla rete : Leone Rosso

LiberoQuotidiano.it

...con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde conper Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato ...E il gatto dei pompieri,e allegro come il vestito di Babbo Natale. Anche i cani Zago e Tacos ... Poi la parola passa a Lucky, il cane mascotte dalla criniera di. Ci parlerà del "cavallo" di ...Tutto pronto per la 65esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare che quest’anno si svolgerà a Genova nel weekend del 18 e 19 dicembre. Come da ...Si capisce presto come ai fratelli Manetti interessi soprattutto il risvolto mélo, l'audacia seduttrice di Eva (l'affascinante Miriam Leone), qui riassunta in riverberi quasi hitchcockiani, ...