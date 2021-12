La Tesla col motore di un jet | modificata per andare più veloce

(Di sabato 18 dicembre 2021) Va di moda modificare le, anche a livello meccanico. Ciononostante fa comunque molto effetto vedere una Model S alimentata da tre motori a reazione. Proprio così: la modifica è stata realizzata dallo youtuber Warped Perception (WP). Vediamo che cosa ha combinato con il suo prototipo Jet Powered. Il canale YouTube Warped Perception prova unaalimentata con propulsori da jet (captured) – curiosauro.itLapotente come un jet Uno youtuber si è divertito a trasformare la suaModel S P85D in un jet da strada. Per riuscirci ha installato tre motori a reazione sul retro della vettura in modo da poter raggiungere una velocità spaventosa. L’idea, che appare a prima vista sconclusionata e un po’ pericolosa, è in realtà in accordo con i progetti di Musk. Il fondatore di ...

Advertising

BrutalDeluxe2 : @KersevanRoberto @DanieleBerghino @Maximix1970 @salvo97midolo @BusaFabio Si', questa e' una super-cagata che c'entr… - BrutalDeluxe2 : @KersevanRoberto @DanieleBerghino @Maximix1970 @salvo97midolo @BusaFabio Questo genere di cose accadra' sempre piu'… - appleyan0 : 180 STO COL CULO SU UNA TESLA, CHIAPPE SODE UMH EMOTICON DELLA PESCA ?? - Umbe1999Ferrara : @2012livereport Nessuno dice si tratti di uno scienziato geniale. È oggettivo che Tesla abbia un vantaggio tecnolog… - Budapest_27 : RT @fmiancal: Segnalo che Tesla riceve soldi da altre case automobilistiche, per es. circa 2 mld$ da FCA l'anno scorso, col meccanismo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla col

QuattroMania

uno dei personaggi che più fa parlare di sé sul web, tra le imprese eccezionali, le scelte 'di vita' assurde (personali e professionali, i nuovi prodotti che lanciasuo marchio(non solo auto, negli anni abbiamo visto infatti birra, tequila e molto altro ancora), per i suoi tweet azzardati e spesso provocatori. Ed oggi il CEO dichiude il suo 2021 ......Immagino intenda il supergreenpass che funzionaQR. "Sì, sì, il pass, molti o non ce l'hanno o non gli funziona insomma ne succede sempre qualcuna". Si vede che è come per la app della: va ...Nuovo traguardo per il CEO della Casa auto Tesla : incoronato come Persona dell’Anno 2021, per la sua personalità e le imprese eccezionali.Un record dopo l’altro per la Casa californiana: Model 3 è la prima auto elettrica ad aver conquistato la leadership assoluta di vendite nei 26 principali Paesi europei ma è anche la prima vettura pro ...