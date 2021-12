La quarta ondata non ferma i no - green pass | poche mascherine e il solito slogan

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - M5S_Baroni : Quel raccomandato politico di #Sileri che ha fatto carriera grazie alla #Taverna e al monte di bugie #M5S, ci spieg… - lucialeone70 : RT @Antonella_O_O: Quarta ondata, probabili lockdown, ospedali intasati, hub vaccinali smantellati, caos tamponi, restrizioni ad minkiam, g… - Jackvrzz : RT @987mies: THREAD Crisanti: 'Il Green pass ha fallito? Sì, non arresta il contagio.' Sileri: “quarta ondata non è colpa dei non vaccina… - protoromantica : RT @Antonella_O_O: Quarta ondata, probabili lockdown, ospedali intasati, hub vaccinali smantellati, caos tamponi, restrizioni ad minkiam, g… -

Ultime Notizie dalla rete : quarta ondata

Record di morti in questa, mentre diminuiscono i contagi Covid in Italia influenzati dai pochi tamponi effettuati, come di consueto, nel weekend. Mentre si registra una nuovadi ricoveri ordinari e che ...Firenze, 20 dicembre 2021 - Il contagio da coronavirus in Toscana rialza la testa: numeri da quinta, che comincia ad avvicinarsi per numeri alla. Nella quale il massimo dei ricoveri arrivò a 460 , mentre adesso siamo a 406 con venti nuovi ricoveri solo nella giornata di lunedì 20 dicembre . Ecco tutti gli aggiornamenti. Omicron, ...Ma c'è anche chi chiede di introdurre l'obbligo generalizzato A cura di Annalisa Girardi. Tra pochi giorni il governo valuterà se introdurre nuove restrizioni per far fronte alla diffusione della vari ...Nursing up: Crescita vertiginosa dei contagi, sono circa 5mila negli ultimi 30 giorni . Servono test più frequenti come in .... Nel pieno della quarta ondata, aggiunge, 'non possiamo permetterci un pi ...