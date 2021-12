Ignazio De Francisci va in pensione: “Le stragi mi cambiarono la vita” (Di sabato 18 dicembre 2021) “L’asfalto fuso per il calore in via d’Amelio non si può dimenticare, l’autostrada sventrata non la possiamo dimenticare”. Nella carriera di Ignazio De Francisci, ancora per qualche giorno procuratore generale della Corte d’Appello a Bologna prima di andare in pensione, le stragi che uccisero prima Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino furono uno spartiacque: “mi hanno cambiato la vita”, afferma. cin/abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) “L’asfalto fuso per il calore in via d’Amelio non si può dimenticare, l’autostrada sventrata non la possiamo dimenticare”. Nella carriera diDe, ancora per qualche giorno procuratore generale della Corte d’Appello a Bologna prima di andare in, leche uccisero prima Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino furono uno spartiacque: “mi hanno cambiato la”, afferma. cin/abr/gtr su Il Corriere della Città.

