(Di sabato 18 dicembre 2021) Unromano già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto daicon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ein stato di alterazione psico-fisica. L’arresto Nel corso di un servizio di controllo, idella Stazione dihanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura, che ha da subito manifestato un forte nervosismo evidenziando uno stato psicofisico notevolmente alterato. Sceso dal veicolo, infatti, l’uomo ha improvvisamente aggredito gli operanti che, al fine di vincerne la resistenza, hanno dovuto ricorrere al dispositivo spray oleo-resinico in dotazione, riuscendo così ad immobilizzarlo. La perquisizione e il sequestro Ihanno poi deciso di perquisire ...

CorriereCitta : Fregene, guida sotto l’effetto di droghe e aggredisce i Carabinieri: arrestato 44enne -

