Esibizione Abu Dhabi 2021 | Rublev soffre per un set | ma batte Murray e vince il torneo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Andreyha superato Andyper 6-4, 7-6(2), al termine della finale primo/secondo posto del Mubadala Championship, evento d’in quel di Abu. Successo straordinario del russo, dominante con il dritto da fondocampo e superiore in toto al britannico, per quanto concerne ogni situazione di gioco. Sussulto d’orgoglio dello scozzese verso il tramonto del secondo e decisivo parziale, con contro-break ormai inaspettato e parziale trascinato al tie-break, conperò in ultima istanza prevalente. Servizio croce e delizia del match di, fautore di 15 ace totali, ma anche di tanti errori con lo stesso fondamentale e seconde sin troppo morbide.ha concluso dunque ilcon l’ennesima prestazione ...

Andrey Rublev ha superato Andy Murray per 6-4, 7-6(2), al termine della finale primo/secondo posto del Mubadala Championship 2021, evento d'esibizione in quel di Abu Dhabi. Successo straordinario del russo, dominante con il dritto da fondocampo e superiore in toto al britannico, per quanto concerne ogni situazione di gioco. Il Mubadala World Tennis Championship 2021 di tennis, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi, oggi, sabato 18 dicembre, ha appena visto disputarsi la finale per il terzo posto: lo spagnolo Rafa Nadal ha perso contro Denis Shapovalov.