Amici 21, Cosmary e Alex sempre più vicini: ecco cosa sta accadendo (Di sabato 18 dicembre 2021) Qualche settimana fa è entrata a far parte della scuola di Amici, la ballerina Cosmary Fasanelli. Immediatamente, ha catturato l’attenzione del cantante di Lorella Cuccarini, Alex, nome d’arte di Alessandro Rina. Molto probabilmente, lui e la sua ex fidanzata si sono lasciati, forse anche a causa dell’arrivo di Cosmary con cui Alex ha ormai molta Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Qualche settimana fa è entrata a far parte della scuola di, la ballerinaFasanelli. Immediatamente, ha catturato l’attenzione del cantante di Lorella Cuccarini,, nome d’arte di Alessandro Rina. Molto probabilmente, lui e la sua ex fidanzata si sono lasciati, forse anche a causa dell’arrivo dicon cuiha ormai molta

Advertising

Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Una comunicazione bomba per i ballerini, @Fedez in sala prove, un compito per Dario e Serena da parte della maestra Cel… - conlalunapiena : Comunque cosmary ha fatto più roba fino adesso che non stando ad amici non capisco cosa sia andata a fare - CHENBAE45959461 : RT @user250800: scusate ma, anche se non li shippo e sono solo amici, pure rea sta meglio con Alex, che cosmary #Amici21 - infoitcultura : Amici, perché Alessandra Celentano dà un’occasione a Cosmary - infoitcultura : Amici, la Celentano avverte Cosmary: “hai tutto il lato B di fuori” | Inquadrano tutto -