Zone gialle e arancioni per Natale e Capodanno | tutte le Regioni a rischio

Advertising

FcaPitti : RT @SADIComic: capre da #Covid_19 la logica: 1-se ormai il 90% degli italiani sono supervaccinati 2-se il restante 10% e' messo a casa e… - infoitinterno : Zone gialle: Marche, Veneto e Liguria a rischio. Natale bianco per il Lazio - Scontrosadrya : RT @gabrillasarti2: Draghi rivendica la prorogra x Omicron esulta sul'utilita del popolo cavia per contenere la 'pandemia' 212 casi x chiud… - g_zerbato : RT @LFacciato: Vedete,il problema nn è tanto l'aumento dei contagi,le zone gialle,le mascherine,le disinfezioni varie,i divieti,i tamponi..… - gabrillasarti2 : La ?? del popolo italiano complice della #dittatura ! I casi omicron giustificano Draghi alla prorogra d' emergenza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone gialle

Viaggi, la curva contagi e ricoveri e 'colore' delle: le Regioni 'più sicure' dove andare a Natale LE REGIONI Per quanto riguarda la Liguria, la decisione è già stata presa. 'Da lunedì la ...Sempre nelle, segnaliamo che a seguito dell'introduzione del green pass 'rafforzato', nei bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, etc., NON c'è più il limite dei 4 commensali ...Diventeranno 5, dal 20 dicembre, le zone gialle in Italia. A Calabria, Friuli Venezia Giulia e Bolzano si aggiungeranno Liguria e Veneto.Lombardia, Lazio, Emilia Romagna potrebbero già cambiare colore a partire dal il 27 dicembre, mentre per il Friuli Venezia Giulia si parla addirittura di arancione ...