Variante Omicron Ue, “avanza a ritmo feroce, potrebbe bucare vaccini” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la Variante Delta” del covid, “sappiamo che la Variante Omicron ci minaccia davvero. Si sta diffondendo ad un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini, almeno parzialmente”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. “I sistemi sanitari sono sotto pressione, il che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati. Quindi occorre aumentare la vaccinazione, includere i bambini sopra i 5 anni, fare le terze dosi e usare le misure preventive”, rimarca. Omicron, spiega, è una Variante “difficile”, che rappresenta una “sfida”, ma ora “siamo in una posizione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro laDelta” del covid, “sappiamo che laci minaccia davvero. Si sta diffondendo ad une ha la potenzialità di ‘’ i, almeno parzialmente”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. “I sistemi sanitari sono sotto pressione, il che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati. Quindi occorre aumentare la vaccinazione, includere i bambini sopra i 5 anni, fare le terze dosi e usare le misure preventive”, rimarca., spiega, è una“difficile”, che rappresenta una “sfida”, ma ora “siamo in una posizione ...

