Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: "Ho vinto la paura sperando in una vita normale" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alunna di quinta, ieri è stata tra i primi nell'hub di via Gorizia assieme a fratello e sorella: "La maestra ci parla molto dei vaccini, ci fa ragionare per tranqullizzarci" Leggi su repubblica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alunna di quinta, ieri è stata tra i primi nell'hub di via Gorizia assieme a fratello e sorella: "La maestra ci parla molto dei vaccini, ci fa ragionare per tranqullizzarci"

Advertising

Vittori48044829 : RT @rep_torino: Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: 'Ho vinto la paura sperando in una vita normale' [di Carlotta*] [aggior… - rep_torino : Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: 'Ho vinto la paura sperando in una vita normale' [di Carlotta*]… - rep_torino : Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: 'Ho vinto la paura sperando in una vita normale' [di Carlotta D… - rep_torino : Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: 'Ho vinto la paura sperando in una vita normale' [di Carlotta D… - rep_torino : Torino, la lettera di Carlotta vaccinata a 10 anni: 'Ho vinto la paura sperando in una vita normale' [di Carlotta D… -