Sergio Marchionne: va in onda su Rai3 il documentario dedicato al grande dirigente. Quando vederlo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre 2021 va in onda su Rai3 una interessante prima visione assoluta che racconterà la carriera e la vita di Sergio Marchionne, compianto dirigente d’azienda che ha nella sua carriera ha rivoluzionato l’industria dell’automobile. A partire dalle ore 21:20 circa il documentario Sergio Marchionne mostra al pubblico per la prima volta la grande figura chiave che con il suo operato ha portato la più grande azienda italiana dall’orlo della bancarotta al ritorno a primeggiare con tutte le potenze globali del settore. La storia del professionista e dell’uomo in un racconto pubblico e privato attraverso i passi fondamentali della sua vita. Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre 2021 va insuuna interessante prima visione assoluta che racconterà la carriera e la vita di, compiantod’azienda che ha nella sua carriera ha rivoluzionato l’industria dell’automobile. A partire dalle ore 21:20 circa ilmostra al pubblico per la prima volta lafigura chiave che con il suo operato ha portato la piùazienda italiana dall’orlo della bancarotta al ritorno a primeggiare con tutte le potenze globali del settore. La storia del professionista e dell’uomo in un racconto pubblico e privato attraverso i passi fmentali della sua vita....

