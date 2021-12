Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde implacabile nel superG della Val Gardena. 6° un buon Dominik Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Val Gardena si conferma terra di conquista per la Norvegia. Sesta vittoria nelle ultime sette gare per un norvegese sulla Saslong, con Aleksander Aamodt Kilde che ha trionfato nel superG odierno, bissando il successo della passata stagione. Si tratta della quarta affermazione in carriera per il nativo di Bærum, che aveva vinto in discesa nel 2018 oltre alla doppietta dello scorso anno. Kilde era il grande favorito della vigilia e ha rispettato perfettamente il pronostico, gestendo al meglio tutte le difficoltà di una pista che ormai per lui è una seconda casa. Doppietta austriaca sul podio con il secondo posto di Matthias Mayer ed il terzo di Vincent Kriechmayr, rispettivamente staccati di 22 e 27 centesimi dal vincitore. ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Valsi conferma terra di conquista per la Norvegia. Sesta vittoria nelle ultime sette gare per un norvegese sulla Saslong, conche ha trionfato nelodierno, bissando il successopassata stagione. Si trattaquarta affermazione in carriera per il nativo di Bærum, che aveva vinto in discesa nel 2018 oltre alla doppietta dello scorso anno.era il grande favoritovigilia e ha rispettato perfettamente il pronostico, gestendo al meglio tutte le difficoltà di una pista che ormai per lui è una seconda casa. Doppietta austriaca sul podio con il secondo posto di Matthias Mayer ed il terzo di Vincent Kriechmayr, rispettivamente staccati di 22 e 27 centesimi dal vincitore. ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - Gazzetta_it : Kilde infinito, che lezione nel superG sulla Saslong. Sesto Paris #fisski - RSIsport : ?? Il norvegese Aleksander Kilde è perfetto e fa suo il super G in Val Gardena davanti agli austriaci Matthias Mayer… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.15 da Puchner risultati e classifica -… -