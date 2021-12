Roma, tragedia a Conca d’Oro: due anziane narcotizzate e rapinate in casa, una muore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, tragedia a Conca d’Oro, una rapina in casa finisce in tragedia. E’ morta in ospedale una donna di 91 anni, dove era stata trasportata d’urgenza perché trovata priva di sensi nel suo appartamento. I rapinatori avrebbero prima narcotizzato la 91enne assieme alla sorella di 89 anni, con l’appartamento poi messo a soqquadro. Le due vittime sono state trovate in stato confusionale nell’appartamento dove vivevano in via Val Maira. Gli agenti si sono trovati di fronte all’anziana svenuta , con una vistosa ferita alla testa compatibile con una caduta. Maria P. è stata trasportata prima all’ospedale Sant’Andrea e poi trasferita al Sandro Pertini dove è deceduta. Un vero e proprio giallo – riporta Roma today- quello che si sono trovati davanti gli agenti del III municipio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021), una rapina infinisce in. E’ morta in ospedale una donna di 91 anni, dove era stata trasportata d’urgenza perché trovata priva di sensi nel suo appartamento. I rapinatori avrebbero prima narcotizzato la 91enne assieme alla sorella di 89 anni, con l’appartamento poi messo a soqquadro. Le due vittime sono state trovate in stato confusionale nell’appartamento dove vivevano in via Val Maira. Gli agenti si sono trovati di fronte all’anziana svenuta , con una vistosa ferita alla testa compatibile con una caduta. Maria P. è stata trasportata prima all’ospedale Sant’Andrea e poi trasferita al Sandro Pertini dove è deceduta. Un vero e proprio giallo – riportatoday- quello che si sono trovati davanti gli agenti del III municipio ...

Advertising

Emagorno : L'articolo de Il Riformista sull'attentato alla #Sinagoga di Roma del 1982 ha portato alla luce un quadro sconvolge… - SecolodItalia1 : Roma, tragedia a Conca d’Oro: due anziane narcotizzate e rapinate in casa, una muore - romasulweb : Rapina in casa finisce in tragedia: due anziane narcotizzate, morta 91enne - trinchelino : RT @emergenzavvf: La notte del #16dicembre1998 il crollo del palazzo in via di Vigna Jacobini a #Roma: #oggi il pensiero dei #vigilidelfuoc… - FrancescoDeCos1 : RT @emergenzavvf: La notte del #16dicembre1998 il crollo del palazzo in via di Vigna Jacobini a #Roma: #oggi il pensiero dei #vigilidelfuoc… -