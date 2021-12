Racket di Natale in aumento | ma c’è chi denuncia

Advertising

DarioSaut : Torna il racket di Natale nel Napoletano: «Ma ora c'è chi denuncia» -

La "Rete per la Legalità. Sos Impresa Sicilia" insieme a Giuseppe Condorelli per regalare "Dolcezze di legalità" a chi ha detto no ale all'usura Un, quello che stiamo andando a celebrare, che per molti sarà ancora più dolce grazie all'iniziativa della " Rete per la Legalità. Sos Impresa Sicilia ", il cui impegno ha ...Unche per molti sarà ancora più dolce grazie all'iniziativa della "Rete per la Legalità. Sos ... nomi che possono non dire nulla, ma che sono i nomi di chi ha detto no ale no all'usura, ...Ieri pomeriggio a Casalnuovo (Napoli), i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato in flagranza di reato per tentata ...Clan di camorra in ginocchio e con le casse vuote, nuove leve a caccia di soldi che provano a guadagnare terreno giocando a Gomorra. E il pizzo di Natale che torna a essere una triste ...