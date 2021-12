Quirinale, Salvini blinda Draghi premier: “Io faccio lo sforzo di stare col Pd e lui se ne va?”. E su Berlusconi: “Se ha i numeri, perché no?” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?”. Matteo Salvini aveva già detto di augurarsi l’attuale premier ancora a lungo a palazzo Chigi. Ma venerdì, risponendo ai cronisti durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo, l’ha ribadito senza mezzi termini: “È giusto che continui, non è facile che se sposti una pedina poi resti tutto com’è”. Secondo la Lega, quindi, il presidente del Consiglio non dovrebbe candidarsi al Quirinale per non vanificare gli sforzi del governo. Salvini si dice “assolutamente d’accordo” con l’Economist, il giornale inglese che ha proclamato l’Italia “Paese dell’anno” e Draghi un premier “competente e rispettato”. Tirando in ballo anche un’altra circostanza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Iolodicon il Pd ese ne va?”. Matteoaveva già detto di augurarsi l’attualeancora a lungo a palazzo Chigi. Ma venerdì, risponendo ai cronisti durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo, l’ha ribadito senza mezzi termini: “È giusto che continui, non è facile che se sposti una pedina poi resti tutto com’è”. Secondo la Lega, quindi, il presidente del Consiglio non dovrebbe candidarsi alper non vanificare gli sforzi del governo.si dice “assolutamente d’accordo” con l’Economist, il giornale inglese che ha proclamato l’Italia “Paese dell’anno” eun“competente e rispettato”. Tirando in ballo anche un’altra circostanza che ...

