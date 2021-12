Questa pagina Televideo sul divieto di un passeggero in moto è falsa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 15 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presunta pagina del Televideo in cui si legge che lo stesso giorno «al vaglio del Consiglio dei Ministri» ci sarebbe stata la «richiesta da parte delle associazioni delle vittime della strada del divieto di trasporto di una seconda persona sulla sella della moto». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il 15 dicembre 2021 non si è svolta alcuna riunione del Consiglio dei ministri (Cdm), come si può verificare qui. Non esiste inoltre nessun riscontro – né sui media, né nei comunicati ufficiali – di una simile richiesta al vaglio del governo Draghi. Precisiamo inoltre che la falsa notizia non è presente tra quelle pubblicate da Televideo il 15 dicembre, come si può ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 15 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presuntadelin cui si legge che lo stesso giorno «al vaglio del Consiglio dei Ministri» ci sarebbe stata la «richiesta da parte delle associazioni delle vittime della strada deldi trasporto di una seconda persona sulla sella della». Si tratta di una notizia. Andiamo con ordine. Il 15 dicembre 2021 non si è svolta alcuna riunione del Consiglio dei ministri (Cdm), come si può verificare qui. Non esiste inoltre nessun riscontro – né sui media, né nei comunicati ufficiali – di una simile richiesta al vaglio del governo Draghi. Precisiamo inoltre che lanotizia non è presente tra quelle pubblicate dail 15 dicembre, come si può ...

