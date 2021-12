Per i bambini di dodici anni la seconda dose di vaccino è ridotta (Di venerdì 17 dicembre 2021) La circolare del ministero della Salute ‘Chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni’, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, fornisce le indicazioni sulla seconda dose ai bambini, prevista a tre settimane dalla prima. Nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 mL, chiarisce la circolare, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La circolare del ministero della Salute ‘Chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo delComirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11’, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute GiRezza, fornisce le indicazioni sullaai, prevista a tre settimane dalla prima. Neiche compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una primadiComirnaty (BioNTech/Pfizer) nella formulazione da 10 mcg/in 0,2 mL, chiarisce la circolare, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando unadi...

