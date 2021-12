Per dividere gli spazi, le pareti divisorie sono l'ideale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Coco Chanel era solita dividere gli ambienti con grandi paraventi cinesi: leggenda vuole che ne abbia posseduti 32 e che nel suo appartamento, al 31 Rue Cambon, ce ne fossero otto. Usati non solo per separare ma anche appoggiati alle pareti, come carta da parati. Ma alla ricerca soluzioni più moderne per separare gli ambienti, vetrate o librerie fungono da pareti divisorie altrettanto bene e hanno il vantaggio di non togliere la luce agli spazi e poter essere utilizzate per abbellire lo spazio con oggetti e piante. Come gli ultimi trend in fatto di interior design insegnano. Il fascino delle pareti divisorie ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Coco Chanel era solitagli ambienti con grandi paraventi cinesi: leggenda vuole che ne abbia posseduti 32 e che nel suo appartamento, al 31 Rue Cambon, ce ne fossero otto. Usati non solo per separare ma anche appoggiati alle, come carta da parati. Ma alla ricerca soluzioni più moderne per separare gli ambienti, vetrate o librerie fungono daaltrettanto bene e hanno il vantaggio di non togliere la luce aglie poter essere utilizzate per abbellire loo con oggetti e piante. Come gli ultimi trend in fatto di interior design insegnano. Il fascino delle...

