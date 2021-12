Pd | Agorà | 15 appuntamenti in tutta Italia fino a Natale 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Lunedì 20 a Roma dalle 18:30 incontro su “Una legge per i partiti, una legge per la democrazia”, come attuare l'art. 49 della Costituzione. Tra gli interventi quelli dei deputati del PD e di Articolo Uno Andrea De Maria e Nico Stumpo, l'economista Emanuele Felice, la co-fondatrice di “se non ora quando?” Laura Onofri, Carlo Rutigliano e Andrea Zuddas del movimento giovanile della sinistra. Agora ibrida dalle 18:30 presso la sede dell'ARCI in via dei Monti di Pietralata 156 e su Zoom. Altreil 18 a Palermo per una Legge quadro sulla disabilità, a Petrara sulla violenza di genere, a Pozzuolo del Friuli suI fondi per le Regioni e i Comuni nel PNRR. Domenica 19ibrida a Castellammare di Stabia sullo psicologo di base e a Reggio Calabria su infrastrutture e sostenibilità nell'area dello Stretto. Incontri in presenza a ...