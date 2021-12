Parlano i dati: il green pass è un lasciapassare solo per il virus (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Il green pass ha tre punti deboli: induce un falso senso di sicurezza, che porta le persone ad allentare le normali precauzioni; non spinge a vaccinarsi, ma ha anzi l’effetto opposto, se si fa un confronto a livello europeo (v. il nostro articolo del 9 dicembre); e, infine, è epidemiologicamente pericoloso, in quanto è un vero e proprio “lasciapassare” per il virus, come ora mostreremo dati alla mano. Il green pass è stato introdotto nell’illusione che limitasse la circolazione del virus poiché – pensavano i decisori politici e sanitari – il vaccino avrebbe dovuto ridurre di molto la probabilità di infezione di terzi da parte di vaccinati contagiati. Peccato, però, che nei mesi successivi si sia scoperto che questo ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Ilha tre punti deboli: induce un falso senso di sicurezza, che porta le persone ad allentare le normali precauzioni; non spinge a vaccinarsi, ma ha anzi l’effetto opposto, se si fa un confronto a livello europeo (v. il nostro articolo del 9 dicembre); e, infine, è epidemiologicamente pericoloso, in quanto è un vero e proprio “lasciaare” per il, come ora mostreremoalla mano. Ilè stato introdotto nell’illusione che limitasse la circolazione delpoiché – pensavano i decisori politici e sanitari – il vaccino avrebbe dovuto ridurre di molto la probabilità di infezione di terzi da parte di vaccinati contagiati. Peccato, però, che nei mesi successivi si sia scoperto che questo ...

Advertising

Olindo35055898 : RT @fratotolo2: #Cruciani: “La colpa è anche dei vaccinati, possono contagiare anche loro. La grande balla che sarebbero i non vaccinati la… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Non è mai stato facile spiegare l'ovvio a un deputato Pd - actarus1070 : Cruciani: “La colpa è anche dei vaccinati, possono contagiare anche loro. La grande balla che sarebbero i non vacci… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Non è mai stato facile spiegare l'ovvio a un deputato Pd - Mauro26739276 : RT @fratotolo2: #Cruciani: “La colpa è anche dei vaccinati, possono contagiare anche loro. La grande balla che sarebbero i non vaccinati la… -