“Natale a Cerreto Sannita” | annullate tutte le iniziative fino a sabato 1 gennaio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In ottemperanza all’ordinanza n. 27 del 15.12.2021 della Regione Campania, il Comune diha annullatoledel calendario di attività “”, previste per le festività natalizie2022. “Tale provvedimento – spiega il sindaco Giovanni Parente – s’è reso chiaramente necessario in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica a livello regionale.preziose e importanti, e per questo ringrazio tutti i sodalizi che si sono impegnati con altruismo e generosità, soprattutto come l’apertura straordinaria delle ...