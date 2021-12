Meteo Natale e Capodanno | arriva la neve in città!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Vediamo insieme come saranno, dal punto di vista metereologico, le giornate di, che ci riservano delle sorprese. Le feste sono sempre più vicine, manca ormai pochissimo tempo sia perche per l’ultimo dell’anno, anche se siamo in un momento ancora particolare per via della pandemia ancora in corso. LEGGI ANCHE —> Affari tuoi torna in tv, ma ecco chi lo presenta, non ci crederete mai! Sembra che il tempo ci possa fare un bellissimo regalo, ovvero laanche nelle nostre città, ma vediamo meglio i dettagli.perCon il passare dei giorni arriveranno delle giornate davvero dal clima molto invernale quindi dal freddo intenso e molto probabilmente con anche delle nevicate a bassa quota. Con il passare ...