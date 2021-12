Juventus, per il quarto posto cosa serve? Il parere di un tifoso “speciale” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; l’obiettivo deli bianconeri, ora, è il quarto posto. Allegri (Getty Images)Il pareggio con il Venezia ha complicato quasi definitivamente la corsa Champions League della Juventus; i bianconeri sono, infatti, a meno otto dal quarto posto occupato momentaneamente dal Napoli. Una situazione che società, tecnico e giocatori non si aspettavano di vivere; l’obiettivo, infatti, era quello di tornare a lottare per lo scudetto dopo le difficoltà avute nella passata stagione. La realtà data dal campo è stata completamente diversa e ci ha mostrato una Juventus incapace di dare quella continuità che ha permesso ai bianconeri di vincere nove scudetti consecutivi. Dopo quattro mesi di stagione è piuttosto evidente come ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lanon ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; l’obiettivo deli bianconeri, ora, è il. Allegri (Getty Images)Il pareggio con il Venezia ha complicato quasi definitivamente la corsa Champions League della; i bianconeri sono, infatti, a meno otto daloccupato momentaneamente dal Napoli. Una situazione che società, tecnico e giocatori non si aspettavano di vivere; l’obiettivo, infatti, era quello di tornare a lottare per lo scudetto dopo le difficoltà avute nella passata stagione. La realtà data dal campo è stata completamente diversa e ci ha mostrato unaincapace di dare quella continuità che ha permesso ai bianconeri di vincere nove scudetti consecutivi. Dopo quattro mesi di stagione è piuttosto evidente come ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Juventus femminile ha completato l'impresa qualificandosi in un girone nel quale nessuno c’avrebbe scommesso un… - juventusfc : Backstage di un pomeriggio indimenticabile per i nostri #JuniorMember @PauDybala_JR X #JuniorReporter… - capuanogio : Il mercato crede nella #Juventus: coperto il 92% dell'aumento di capitale, le azioni invendute saranno ricollocate… - MarcelloVillani : Scusami Mr. con il max rispetto per te e per la società, ma stavolta non mi trovate d'accordo !!! Pensare consapevo… - assilemamore : RT @sBinottoFC: Montemurro è la prova che la Juventus per acquisire una mentalità europea ha bisogno di un allenatore che provenga al di fu… -