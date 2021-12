Inter | Ausilio fa chiarezza sui rinnovi | le dichiarazioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Foto: Onefootball Dopo Lautaro, Barella e Bastoni, per l’sono molto vicini idi altri tre calciatori. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato direttamente Piero, direttore sportivo dei nerazzurri che nella giornata di ieri èvenuto ai microfoni di Sky. I nomi vicini ad un prolungamento di contratto sono quelli di Brozovic, Handanovic e De Vrij. Anche se quest’ultimo come già dichiarato dal dsista ha ancora un anno e mezzo di contratto. Marcelo Brozovic in scadenza di contratto nel 2022 Ecco ledel dirigente dei campioni d’Italia: “Abbiamo già concluso varie trattative in tal senso: Bastoni, Barella e Lautaro grazie al lavoro della società, rappresentano l’oggi e la rappresenteranno anche domani. ...

Le uscite di Lukaku e Hakimi potevano ammazzare chiunque - ha spiegato- ma non l'. Sul mercato, il dirigente ha spiegato la strategia: non sarà mai un'ridimensionata, anche se gli ...Non l''. A parlare è Piero. Il direttore sportivo del club campione d'Italia ha parlato degli addii in estate della società nerazzurra, in particolare delle partenze di Hakimi, Conte e ...I nerazzurri lanciatissimi in casa di una Salernitana sempre più a rischio esclusione. Eriksen verso la rescissione ...Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Sky per parlare dell'andamento della stagione nerazzurra dopo un'estate parecchio turbolenta. Il dirigente ha mostrat ...