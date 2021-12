Incubo Di Natale: ladri in casa con coltelli e pistole (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio Di Natale, ex capitano dell’Udinese e spesso in passato accostato al Napoli, è stato sfortunato protagonista di un deplorevole episodio avvenuto nella sua abitazione. Nella notte appena trascorsa, infatti, una banda di sei persone è entrata furtivamente nell’abitazione a Ponzano, in provincia di Empoli, dell’ex bianconero. FOTO: Getty – Di Natale furto I malviventi erano armati di coltelli e pistole e hanno cercato di rubare tutto il possibile. Stando a quanto riferito da La Nazione, pare che i ladri siano riusciti a fuggire con un prezioso orologio (del valore di circa 30mila euro). La rapina, inoltre, sarebbe avvenuta davanti a tutta la famiglia di Di Natale, inclusi moglie, figli e suocero dell’ex calciatore. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonio Di, ex capitano dell’Udinese e spesso in passato accostato al Napoli, è stato sfortunato protagonista di un deplorevole episodio avvenuto nella sua abitazione. Nella notte appena trascorsa, infatti, una banda di sei persone è entrata furtivamente nell’abitazione a Ponzano, in provincia di Empoli, dell’ex bianconero. FOTO: Getty – Difurto I malviventi erano armati die hanno cercato di rubare tutto il possibile. Stando a quanto riferito da La Nazione, pare che isiano riusciti a fuggire con un prezioso orologio (del valore di circa 30mila euro). La rapina, inoltre, sarebbe avvenuta davanti a tutta la famiglia di Di, inclusi moglie, figli e suocero dell’ex calciatore.

Advertising

koujackasss : Non sono ancora riusciti a sistemare il wifi, viaggiare è praticamente diventato un incubo, devo ancora finire di c… - infoitsport : Ladri con coltelli e pistole, notte da incubo per Di Natale. Subito un furto mentre era in casa - infoitsport : Ladri con coltelli e pistole, notte da incubo per Di Natale a Empoli: la ricostruzione - infoitsport : Per Di Natale notte da incubo causa i ladri - _DAGOSPIA_ : INCUBO DI NATALE – L’EX ATTACCANTE TOTO’ DI NATALE RAPINATO NELLA SUA VILLA AD EMPOLI.COME E’FINITA… -