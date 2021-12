Il Napoli su Mina e Lucumì, si accelera per il sostituto di Manolas (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Napoli cerca il sostituto di Manolas e pensa a Mina e Lacumì, due calciatori che possono dare un contributo immediato a Spalletti. L’indiscrezione di calciomercato viene lanciata da Gazzetta dello Sport. Giuntoli sta provando ad accelerare per portare un nuovo difensore centrale al Napoli, anche perché al momento Spalletti può contare solo su Rrahmani e Juan Jesus. Manolas è stato ceduto all’Olympiakos, mentre Koulibaly è infortunato. Inoltre anche Juan Jesus è in dubbio per la sfida con il Milan, questo fa capire quanto sia importante prendere un difensore centrale durante i primi giorni del calciomercato di gennaio. Lucumì giocatore finito nel mirino di Giuntoli insieme a Mina.Calciomercato Mina e Lacumì: la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcerca ildie pensa ae Lacumì, due calciatori che possono dare un contributo immediato a Spalletti. L’indiscrezione di calciomercato viene lanciata da Gazzetta dello Sport. Giuntoli sta provando adre per portare un nuovo difensore centrale al, anche perché al momento Spalletti può contare solo su Rrahmani e Juan Jesus.è stato ceduto all’Olympiakos, mentre Koulibaly è infortunato. Inoltre anche Juan Jesus è in dubbio per la sfida con il Milan, questo fa capire quanto sia importante prendere un difensore centrale durante i primi giorni del calciomercato di gennaio.giocatore finito nel mirino di Giuntoli insieme a.Calciomercatoe Lacumì: la ...

