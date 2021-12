“I vaccini possono essere fatti tutti in una volta?” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buonasera dottore, mia figlia è molto in ritardo per quanto riguarda le vaccinazioni, che abbiamo iniziato tardi a causa di una bronchiolite, influenze varie e Covid. Lei adesso ha 2 anni e l’ASL mi ha detto di somministrare la terza dose di esavalente combinata al morbillo, rosolia e parotite. Non so se farla o meno, considerando che lei dopo i vaccini ha la febbre davvero molto alta. Cosa mi consiglia? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buonasera dottore, mia figlia è molto in ritardo per quanto riguarda le vaccinazioni, che abbiamo iniziato tardi a causa di una bronchiolite, influenze varie e Covid. Lei adesso ha 2 anni e l’ASL mi ha detto di somministrare la terza dose di esavalente combinata al morbillo, rosolia e parotite. Non so se farla o meno, considerando che lei dopo iha la febbre davvero molto alta. Cosa mi consiglia? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

