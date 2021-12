Fiumicino, nel weekend un evento per aiutare i cittadini a familiarizzare con lo Spid (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fiumicino – “Sabato 18 e domenica 19, a piazza Grassi e in via delle Ombrine, si terrà un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con personale specializzato, per la promozione dell’uso del Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come Spid”. Lo annuncia, in una nota, l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica Anna Maria Anselmi. “L’iniziativa – spiega Anselmi – punta a dare informazioni e indicazioni sull’attivazione dello Spid soprattutto alle persone che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali. Come ormai noto a tutti, lo Spid è uno strumento necessario e molto funzionale per accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione. Inoltre, garantisce la possibilità di ridurre le lunghe attese, facilita l’accesso ai fascicoli previdenziali, ai ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Sabato 18 e domenica 19, a piazza Grassi e in via delle Ombrine, si terrà un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con personale specializzato, per la promozione dell’uso del Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come”. Lo annuncia, in una nota, l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica Anna Maria Anselmi. “L’iniziativa – spiega Anselmi – punta a dare informazioni e indicazioni sull’attivazione dellosoprattutto alle persone che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali. Come ormai noto a tutti, loè uno strumento necessario e molto funzionale per accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione. Inoltre, garantisce la possibilità di ridurre le lunghe attese, facilita l’accesso ai fascicoli previdenziali, ai ...

