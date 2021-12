F1, Helmut Marko si aspetta a breve il rinnovo di Max Verstappen (Di venerdì 17 dicembre 2021) Max Verstappen è diventato meritatamente campione del mondo di Formula 1 in questo 2021 dopo un serratissimo duello con Lewis Hamilton. Il pilota olandese è riuscito ad interrompere il dominio Mercedes durante l’era ibrida con prestazioni di rilievo, dovute, oltre che dal suo talento, anche alle prestazioni della sua Red Bull. Un binomio che Helmut Marko spera possa continuare ancora a lungo. Il contratto della superstar olandese con la scuderia scadrà nel 2023, ma il consulente della Red Bull spera che in breve possano iniziare le trattative per allungare il rapporto di lavoro tra le due parti: in un’intervista su Formel1.de, piattaforma tedesca di Motorsport, Marko ha annunciato di aspettarsi in breve un incontro con il pilota per discutere e concretizzare così il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Maxè diventato meritatamente campione del mondo di Formula 1 in questo 2021 dopo un serratissimo duello con Lewis Hamilton. Il pilota olandese è riuscito ad interrompere il dominio Mercedes durante l’era ibrida con prestazioni di rilievo, dovute, oltre che dal suo talento, anche alle prestazioni della sua Red Bull. Un binomio chespera possa continuare ancora a lungo. Il contratto della superstar olandese con la scuderia scadrà nel 2023, ma il consulente della Red Bull spera che inpossano iniziare le trattative per allungare il rapporto di lavoro tra le due parti: in un’intervista su Formel1.de, piattaforma tedesca di Motorsport,ha annunciato dirsi inun incontro con il pilota per discutere e concretizzare così il ...

Advertising

5papapapam : @antorendina Anche Verstappen ha una clausola praticamente identica a Leclerc. Lo aveva ammesso Helmut Marko. - sportface2016 : #F1, #HelmutMarko: “#Verstappen? Non abbiamo visto il culmine. Più vince e più si rilassa” - fuoripistanet : Helmut Marko ha criticato fortemente la Mercedes per ciò che è successo dopo il GP di Abu Dhabi: i tedeschi sarebbe… - FTraiettoria : Helmut Marko in punta di fioretto: “Le proteste Mercedes? Mentalità da perdenti indegni” Scritto da Stefano Nicoli - OhBryanTiLanci : Sta foto mi fa volare raga, Helmut Marko non mi ha mai fatto così poco paura -