Covid, l'Iss: incidenza settimanale in aumento, salgono terapie intensive. Una regione a rischio alto (Di venerdì 17 dicembre 2021) incidenza settimanale dei contagi in aumento: 241 casi per 100.000 abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo rileva l'Iss nel suo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021)dei contagi in: 241 casi per 100.000 abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo rileva l'Iss nel suo...

Advertising

borghi_claudio : Delle 100 persone morte CON covid ogni giorno in media 42 sono non vaccinate e 58 sono vaccinate (dati iss). Ogni g… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Iss: dopo cinque mesi la protezione scende dal 74% al 39% | Con la terza dose 'risale' al 93% #Covid… - Adnkronos : No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid - cronachecampane : Covid, una Regione a rischio alto e 18 a rischio moderato #Ceinge #Covid #cronacanapoli #iss #rischiomoderato - kurhora : RT @autocostruttore: Secondo i dati pubblicati da epicentro ISS i decessi per Covid tra marzo 2020 e agosto 2021 nella mia fascia d'età 40-… -