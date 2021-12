Covid, Brusaferro: “Curva in crescita in tutte le Regioni, circolazione elevata soprattutto nel Nord-Est. Omicron aumenta anche in Italia” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guardando la mappa del nostro Paese “tutte le Regioni hanno una Curva” del contagio “in crescita”. Così Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. “A Bolzano c’è un inizio di decrescita e in Friuli Venezia Giulia c’è una crescita stabile”, ha aggiunto. Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità ha quindi specificato che la zona del Nord-Est è quella con “la circolazione del virus più elevata” e si sta diffondendo “anche lungo la costiera adriatica”. Andando a guardare invece i numeri legati alla circolazione delle varianti, Brusaferro ha specificato che “la Omicron sta crescendo anche nel nostro Paese” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guardando la mappa del nostro Paese “lehanno una” del contagio “in”. Così Silvio, commentando i dati del monitoraggio settimanale. “A Bolzano c’è un inizio di dee in Friuli Venezia Giulia c’è unastabile”, ha aggiunto. Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità ha quindi specificato che la zona del-Est è quella con “ladel virus più” e si sta diffondendo “lungo la costiera adriatica”. Andando a guardare invece i numeri legati alladelle varianti,ha specificato che “lasta crescendonel nostro Paese” e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: la curva continua a crescere in tutte le Regioni #Covid - mifo1069 : RT @LaStampa: Covid, Brusaferro: “Contro Omicron due dosi non bastano”. Crisanti: “Tamponi rapidi da vietare” - ZenecaAstro : RT @Adnkronos: #Covid Italia, Brusaferro: 'Netta crescita curva, salgono casi e ricoveri'. - LaStampa : Covid, Brusaferro: “Contro Omicron due dosi non bastano”. Crisanti: “Tamponi rapidi da vietare” - messveneto : Covid, Brusaferro: “Contro Omicron due dosi non bastano”. Crisanti: “Tamponi rapidi da vietare”: Il microbiologo ad… -